Bill Russell: il giocatore - allenatore più vincente della storia.

Bill Russell come giocatore dal 1956 al 1969 in tredici anni di NBA ha vinto undici titoli con i Boston Celtics. Nel 1968 e 1969 oltre ad essere stato campione come giocatore, lo è stato anche come allenatore. Ma anche nei nove precedenti titoli vinti Bill Russell ebbe un notevole impatto psicologico sui propri compagni ed era in pratica la mente della squadra. Sapeva fare in campo ogni cosa per migliorare i propri compagni e dava loro sempre consigli utili.

Il suo rivale di quegli anni Wilt Chamberlain era il giocatore migliore in termini di produttività, ma nessuno nella storia del basket ha aumentato quella dei compagni come Bill, che infatti come salario chiedeva alla propria dirigenza lo stipendio di Wilt Chamberlain con in più un dollaro.

C'è chi dice che Bill nei Celtics aveva compagni migliori di quelli che Chamberlain aveva nei 76ers e nei Lakers, ma c'era anche chi diceva che era Russell a renderli migliori. La cosa certa è che Bill Russell oltre ad essere il giocatore più vincente di sempre in NBA con undici titoli, è anche l'unico che due li ha vinti come giocatore ed allenatore. Ci ha lasciati il 31 luglio 2022 all'età di ottantotto anni.

Andrea Renzi

