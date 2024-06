BASKET Boston Celtics campioni NBA 2023 - 24

Boston Celtics campioni NBA 2023 - 24.

I Boston Celtics sono i nuovi campioni NBA ed è il loro diciottesimo titolo. Hanno sconfitto i Dallas Mavericks nelle finali 4 - 1 e questa gara cinque l'hanno vinta 106 - 88; Jaylen Brown ha vinto il premio di miglior giocatore delle finali. Grazie a questo trionfo sono diventati la franchigia NBA più vincente davanti ai Los Angeles Lakers rimasti a diciassette. Era dal 2008 che Boston non vinceva l'agognato titolo e ora sembra l'inizio di un nuovo ciclo per la franchigia NBA più vincente, perché le sue più grandi stelle sono nel pieno della loro maturità e in giovane età. Tatum, Brown, Porzingis, Holiday oltre ad essere dei grandi giocatori, sono perfettamente affiatati e rodati all'interno del gioco e degli schemi dell'allenatore Joe Mazzulla, che è a Boston da cinque anni. Nei primi tre anni dal 2019 al 2022 è stato assistente del coach principale e da due anni è il capo allenatore. Joe ha solo trentacinque anni, ma allena dal 2011. Ci sono quindi parecchi giocatori in NBA più grandi d'età di lui. La stella della squadra rimane comunque Jayson Tatum, che comunque spesso sacrifica i numeri personali per permettere di brillare anche ai suoi compagni. I Celtics hanno dominato sia la stagione regolare che i play off, quindi il loro trionfo è indiscutibile. Dallas con un Luka Doncic in condizioni fisiche precarie, non poteva fare più di così.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: