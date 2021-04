CAMPIONATO Brindisi facile a Pesaro: VL ko 62-86 Partita fin dall'inizio in mano ai pugliesi, trascinati da Willis e Krubally.

Stavolta la VL Pesaro non riesce a fermare la corsa della capolista Brindisi, che alla Vitrifrigo Arena passa con un comodo 86-62. Partita sempre in mano ai pugliesi, in controllo fin dal primo quarto. Pesaro riesce a rientrare sotto le due cifre di svantaggio solo a cavallo del riposo lungo, in avvio di terzo periodo però gli ospiti prendono il largo fino a toccare anche il +27. Su tutti spicca Willis, in doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi, bene anche Krubally e Harrison, autori di 20 e 14 punti. Nella VL l'unico in doppia cifra è Zanotti con 12 punti e 7 rimbalzi.

