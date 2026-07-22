Bronzetti: "Abbiamo una base molto solida da cui partire"

Alessandro Bronzetti neo Presidente Pallacanestro Titano: “Sono molto contento della nomina, è stata fatta all'unanimità all'interno del nuovo consiglio direttivo, quindi è una questione anche di orgoglio, oltre che onore, è un orgoglio”

Naturalmente anche per chi ha grande conoscenza di questa società, visto che fondamentalmente nel tuo caso ci sei cresciuto

"Sì, sono cresciuto, sono partito dalle giovanili, poi fino ad arrivare alla prima squadra, esperienza in nazionale, quindi è una conoscenza di base che poi ho approfondito negli ultimi anni anche all'interno dell'apparato amministrativo".

Prendi una grossa eredità, quella di Pino Carbone

"Esattamente, l'eredità è grossa, ma dall'altro canto abbiamo una base molto solida da cui partire e quindi cercheremo di portare a compimento gli indirizzi che sono stati lasciati un po' in sospeso e che erano ancora in itinere, di portare le nostre nuove idee, portando il nostro entusiasmo all'interno del nostro nuovo consiglio direttivo che è tutto nuovo, ci sono dei ragazzi della mia età che hanno idee molto innovative e per fortuna hanno accettato, anzi sono proposti anche delle persone note al movimento che si sono rimesse in gioco".







