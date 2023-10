CAMPIONATO DI C Buona la prima per i Titans, vincono a Todi 68-43

Comincia nel migliore dei modi, il campionato di C della Pallacanestro Titano. Macina e compagni giocano una partita di livello difensivo eccellente a Todi e strappano il referto rosa con una prova autorevole e con poche pecche. Il +25 matura grazie a un secondo tempo nel quale i Titans concedono solo 10 punti agli avversari: 1 nel terzo periodo e 9 nel quarto. Finisce 48 a 63 per i biancazzurri. Buona prova di tutta la squadra che inizia così ottimamente la nuova stagione. Giovedì è in programma il debutto casalingo. Al Multieventi arriva Gualdo, palla a due alle 21.

