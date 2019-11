C Silver: Tiss'You care sconfitta a Montemarciano per 69-56

I ragazzi di coach Padovano sono sconfitti 69-56 da una squadra, Montemarciano, alla sua quarta vittoria in cinque incontri. Per San Marino in doppia cifra Andrea Raschi con 10 punti, 9 i rimbalzi di Tommaso Felici. Parte molto bene, la Tiss’ You Care. 0-5 sul tabellone di Montemarciano, ma non solo: difesa, attenzione sui particolari e tanta determinazione in questa quinta giornata di regular season. I padroni di casa poi si riassestano dopo un timeout e attaccano la partita in maniera diversa: ne viene fuori un break di 9-0 che manda a tabellone il 9-5 e costringe i Titans a inseguire. Di lì si viaggia punto a punto con Montemarciano avanti fino al quarto tempo, dome la gara si chiude con 13 punti di distacco e i Titans a contenere il parziale nei minuti conclusivi del match.