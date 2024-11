Cambio alla guida della Pallacanestro Titano: Stefano Rossini nuovo head coach

La Pallacanestro Titano annuncia un cambio alla guida tecnica della prima squadra. Coach Daniele Valentini lascia il suo incarico per motivi personali, con i ringraziamenti della società per il lavoro svolto fino ad oggi.

Il nuovo capoallenatore sarà Stefano Rossini, già vice di Valentini in questa stagione e head coach della squadra nella stagione 2022-2023. La società ha espresso piena fiducia in "Ross" e gli ha augurato un buon lavoro per il proseguimento della stagione 2024-2025.

Con questa scelta, la Pallacanestro Titano punta sulla continuità e sull’esperienza di Rossini per affrontare al meglio le sfide dei prossimi mesi.