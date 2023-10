CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato Sammarinese: la finale sarà tra Under 19 Titans e Basket 2000

Campionato Sammarinese: la finale sarà tra Under 19 Titans e Basket 2000.

Il quintetto di coach Millina ha avuto la meglio sui Dogana Ducks nella sfida 2°-3° posto, confermando così il risultato ottenuto nel girone eliminatorio. Netta l’affermazione del Basket 2000 nei confronti dei giovanissimi Under 17, ai quali va un plauso per aver combattuto senza timore reverenziale. Domenica ad Acquaviva le due finali. Under 17 – Ducks, valevole per il 3°-4° posto, alle ore 18. Basket 2000 – Under 19, gara che assegnerà il titolo, alle 20.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: