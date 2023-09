Campionato Sammarinese: successi per Ducks e Basket 2000

Vincono Ducks e Basket 2000 nella prima giornata del campionato sammarinese. Le due squadre senior hanno la meglio sulle formazioni Under 17 e Under 19, rispettivamente con i punteggi di 77-33 e 61-58. Il programma ora prevede, per la seconda giornata di lunedì prossimo, le gare tra Basket 2000 e Titano Under 17 (ore 20) e tra Titano Under 19 e Dogana Ducks (ore 21.45). Si gioca ad Acquaviva.

