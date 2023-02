Campioni NBA da giocatori ed allenatori

Vincere almeno un titolo NBA da giocatore e almeno uno da allenatore è un'impresa riuscita solo ad undici uomini. Phil Jackson, Pat Riley, Steve Kerr, Tom Heinsohn, K.C. Jones, Bill Russell, Rick Charlisle, Billy Cunningham, Bil Sharman, Larry Costello, Red Holzman. È raro infatti arrivare al top della lega in entrambe le categorie perché sono due mestieri diversi, anche se entrambi legati allo stesso sport. Sicuramente aver praticato la disciplina ai massimi livelli ti da un vantaggio, ma non è tutto. Va detto però che quasi tutti gli allenatori campioni NBA hanno giocato a basket nella massima lega mondiale, ma pochi di loro erano dei fenomeni assoluti. Nella lista di questi undici uomini fatta sopra ce ne sono tre inseriti tra i settantasei giocatori migliori della storia NBA: Bill Russell, Billy Cunnningham e Bill Sharman. L'uomo che ha vinto più titoli NBA sommando la carriera da giocatore a quella di allenatore è il defunto Bill Russell che ne ha conquistati tredici, di cui undici da giocatore e due da allenatore. Ed è anche l'unico ad aver vinto due titoli da allenatore e giocatore contemporaneamente. E anche quando era solo giocatore, il suo impatto psicologico in campo era forse più determinante di quello tecnico e atletico.

