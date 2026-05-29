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Carlton Myers: "Rimini ha giocato delle partite incredibili, con Verona può succedere di tutto"

Tra gli ospiti di Rimini Wellness anche Carlton Myers, un'occasione per parlare proprio del grande momento di Rimini Basket

di Elia Gorini
29 mag 2026

Tra gli ospiti di Rimini Wellness anche Carlton Myers, un'occasione per parlare proprio del grande momento di Rimini Basket:

"La Coppa Italia è stato il culmine, poi c'è stato un calo, non so se fisiologico, di concentrazione oppure semplicemente perché gli altri giocavano meglio. Poi sono riusciti a vincere la partita contro Livorno e quindi quando pensi di essere fuori e poi riesci a rientrare in corsa per un obiettivo è sempre molto stimolante e ti dà molte motivazioni, come vediamo. Hanno disputato e hanno vinto delle partite incredibili, sono in finale adesso con Verona, un'altra realtà storica con una forte tradizione e anche importante. Vediamo come andrà a finire".

Ci si aspettava tutti un po' Pesaro-Bologna e alla fine la squadra peggio piazzata ha ribaltato i pronostici.

"Pesaro e Bologna erano le candidate per salire, soprattutto Pesaro che tra l'altro ha perso 4 punti a causa di una squadra che poi è stata estromessa, lo sappiamo tutti. Questo è stato un colpo, secondo me, abbastanza difficile da superare. Si è trovata dall'essere in Serie A a dover lottare per andarci, quindi mentalmente scattano dei meccanismi un po' particolari. La Fortitudo non aveva una squadra per salire, si è trovata anche lei lì per farlo, grazie anche ai tifosi che io conosco bene e non ce l'ha fatta. Adesso credo che siano arrivate in finale le due squadre che meritavano e che obiettivamente sono i più forti".




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