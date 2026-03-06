COPPA ITALIA LNP A2/B Carnevali: "Con Rimini c'è una grande collaborazione", Lari: "Evento indoor più importante dell'anno" Alla presentazione delle Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West anche l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali in questo caso AD Master Group Sport. Soddisfatto di ospitare questo grande evento l'Asssessore allo Sport di Rimini Lari

Giovanni Carnevali Amministratore Delegato Master Group Sport: “È un evento importante e noi siamo orgogliosi di farne parte, primo per la collaborazione che ormai da tanti anni con la regione Emilia-Romagna e portare un evento a Rimini, per cui c'è anche un legame particolare perché noi come Master Group organizziamo anche l'inaugurazione del calciomercato a Rimini e soprattutto la collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro che è iniziata da poco e una collaborazione comunque che avrà durata per cinque anni, una collaborazione totale e credo che questo può portare sicuramente a un percorso di crescita speriamo anche per loro. E' un momento importante un po' per tutto il territorio, per il movimento cestistico della palla spicchi riminese. Sapete Rimini ha una tradizione particolare e speciale verso il basket e questo evento è un pochino la ciliegina sulla torta di quello che è tutto un movimento cestistico e anche di appuntamenti inerenti al mondo del basket che questa città ospita e offre".

Michele Lari Assessore allo Sport Rimini: ”È uno degli eventi sportivi indoor più importanti che abbiamo nel calendario sportivo di quest'anno e con questo evento affermiamo ancora una volta quanto Rimini creda in quello che un evento sportivo può generare sul territorio non soltanto in termini di presenze ma anche in termini proprio di valori sportivi che porta con sé".

