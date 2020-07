Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Frantz Massenat è la nuova comboguard

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Frantz Massenat è la nuova comboguard.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha raggiunto l’accordo con il giocatore Frantz Massenat. Nato a Ewing (New Jersey) il 17 gennaio 1992, Massenat è una comboguard di 192 cm. La sua carriera inizia nel 2010 nella NCAA con la maglia dei Drexel Dragons, con cui resta fino al 2014 prima di intraprendere la carriera professionistica in Germania dove è impegnato per due stagioni con i colori del Mitteldeutscher BC dal 2014 al 2016. Nelle tre annate successive, dal 2016 al 2018, è sempre in Germania nelle fila dell’EWE Baskets Oldenburg con cui scende in campo in Bundesliga e Champions League. Il 4 luglio 2019 firma un contratto con il Morabanc Andorra con cui arriva in semifinale di Coppa del Re, raggiunge la Top 16 di Eurocup, la competizione in cui affronta nella fase a gironi la Virtus Bologna, e si classifica al sesto posto nel campionato spagnolo (ACB).





I più letti della settimana: