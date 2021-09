BASKET Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Umana Reyer Venezia 51-83

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Umana Reyer Venezia 51-83.

Esordio ufficiale per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che all’Unipol Arena nel quarto di finale della Discovery+ Supercoppa 2021 presented by UnipolSai non conquista il successo contro la Umana Reyer Venezia. A Casalecchio finisce 51-83. A fine gara Coach Aza Petrovic commenta il match giocato contro i veneti: “Nei primi 20 minuti non abbiamo affrontato come dovevamo questa partita. Sono consapevole di aver in alcuni momenti sbagliato a costruire la squadra, ci manca qualità e subiamo tanto”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: