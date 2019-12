Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Vanoli Basket Cremona 63-74

Pesaro sconfitta in casa da Cremona, 63 a 74 il finale con la Carpegna Prosciutto che resta ancora a zero punti, fanalino di coda della classifica, dopo 10 partite giocate.

Il Coach Federico Perego in sala stampa: “Abbiamo fatto troppo poco in attacco per competere stasera: l’inizio è stato troppo impaurito, non possiamo permettercelo. Dobbiamo lottare e giocare con uno spirito diverso, cercando di isolarci dal momento difficile in cui ci troviamo". “Il momento è difficile, me ne assumo le responsabilità,- ha detto il Presidente Ario Costa - proveremo a porre rimedio ma non possiamo assolutamente giocare così male partite alla nostra portata come era quella di stasera. Abbiamo toccato il fondo in tutti gli aspetti, non molliamo, lotteremo fino alla fine anche se spesso non sembra".