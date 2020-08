RINFORZO AZZURRO Carpegna Prosciutto Pesaro, aggregato Ariel Filloy Domani il play ex Venezia sarà sottoposto a sierologico e tamponi: in caso di esito negativo raggiungerà i compagni in ritiro.

Carpegna Prosciutto Pesaro, aggregato Ariel Filloy.

Rinforzo di alto profilo per la Carpegna Prosciutto Pesaro che annuncia di aver aggregato il play Ariel Filloy, proveniente dalla Reyer Venezia. Domani il giocatore sarà sottoposto all'esame sierologico e ai tamponi e in caso di risultato negativo raggiungerà la squadra nel ritiro di Borgo Pace. Classe '87, Filloy è un argentino naturalizzato italiano con 46 presenze con gli azzurri, coi quali ha partecipato a Europeo 2017 e Mondiale 2019. Con la Reyer ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia e lo scudetto del 2017; nella sua bacheca cìè anche un'EuroChallenge, conquistata con Reggio Emilia. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





