Carpegna Prosciutto Pesaro: attesa per i tamponi Intanto la Lega Basket posticipa alle 20.45 la gara di domenica con Reggio Emilia

Si dovrebbe giocare regolarmente la sfida tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e Reggio Emilia in programma domenica alla Vitri Frigo Arena. Per la conferma definitiva bisognerà attendere l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti alcuni elementi del gruppo squadra della VL, risultati attesi per la giornata di domani. Se, come probabile, la partita si dovesse disputare, la Lega Basket ha già deciso il posticipo della partita, con inizio alle 20.45.

Inoltre la stessa Lega Basket ha smentito “categoricamente” l'ipotesi di cambi di format della stagione regolare, dei playoff nonché di blocco delle retrocessioni. Salvo situazioni di emergenza al momento non preventivabili, la Lega conferma che la stagione andrà in porto con 30 partite di regular season e i playoff a otto squadre come previsto, ad inizio campionato.



