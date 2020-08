Carpegna Prosciutto Pesaro, Cain e Massenat si uniscono al gruppo

Ranghi sempre più folti per la Carpegna Prosciutto Pesaro, impegnata nel ritiro di Borgo Pace. Al gruppo si sono uniti anche gli americani Tyler Cain e Frantz Massenat, doppiamente negativi ai tamponi e subito a disposizione di Repesa grazie alle deroghe previste dall'ultimo Dpcm, in base al quale gli atleti che devono partecipare a una manifestazione sportiva ufficiale possono saltare la quarantena. L'appuntamento in questione è la Supercoppa Italiana, nella quale la VL debutterà il 3 settembre contro Brindisi. Tamponi negativi e allenamento col resto del gruppo anche per Ariel Filloy, che per ora è semplicemente aggregato. A questo punto manca solo Robinson, che arriverà in Italia lunedì.