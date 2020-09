SUPERCOPPA Carpegna Prosciutto Pesaro, Delfino squalificato per 2 giornate Il capitano punito per aver colpito Pusica a fine partita. Domattina il responso sul reclamo della VL.

Oltre al danno, la beffa. Dopo il ko con Sassari, la Carpegna Prosciutto Pesaro perde per due giornate Carlos Delfino, squalificato per aver colpito, a fine partita, l'ex di turno Pusica. La VL ha fatto reclamo, che sarà discusso domattina: in caso di conferma del provvedimento, il capitano salterà la doppia sfida con la Virtus Roma.

