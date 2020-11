BASKET GIOVANILE Carpegna Prosciutto Pesaro sospende l'attività giovanile

Carpegna Prosciutto Pesaro sospende l'attività giovanile.

La VL Pesaro ha comunicato la sospensione dell'attività del settore giovanile. Decisione presa per allinearsi alla Federbasket, che ha sospeso l'attività giovanile e del mibasket fino al 24 novembre, e ritendendo inopportuno proseguire in forma individuale all'aperto, come consentito dall'ultimo decreto.



