Carpegna Prosciutto Pesaro: Spiro Leka è il nuovo allenatore

Leka torna a Pesaro dopo aver già trascorso diverse stagioni nella Victoria Libertas: dal 2010 al 2013 infatti è uno degli allenatori del Settore Giovanile mentre dal 2013 al 2017 ricopre il ruolo di vicecoach della formazione impegnata in Serie A. Nel 2016/2017 a stagione in corso subentra alla guida della VL portandola a una complicata ma meritata salvezza. Il raggiungimento dell’obiettivo stagionale permette a Leka di restare sulla panchina biancorossa anche per il 2017/2018 per 23 match. Il coach di Tirana dal 2019 al 2023 è uno dei migliori allenatori della Serie A2: quattro stagioni per lui con il Kleb Ferrara, insieme al quale nel 2020/2021 raggiunge le semifinali playoff. Ora lo attende una nuova esperienza nella seconda serie, nella ‘sua’ Pesaro, nella quale torna dopo aver risolto il rapporto che lo legava alla Columbia University come consulente per il massimo campionato universitario.

Queste le sue prime parole dopo aver sottoscritto l’accordo con la Società: “Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa, Pesaro. Conosco già il mondo VL e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono molto contento della fiducia che il Club ha nei miei confronti e di questo sono davvero grato. Il campionato di Serie A2 è impegnativo e presenta tante sfide non semplici ma con il lavoro quotidiano in palestra insieme allo Staff tecnico – e con il pieno sostegno del Club che ho già avuto modo di riscontrare nel nostro primo confronto – sono convinto che riusciremo a regalare delle belle soddisfazioni a tutti i nostri tifosi, consorziati e sponsor”.