Cestisti stranieri in NBA ieri ed oggi.

E' impossibile stabilire se i grandi stranieri della NBA anni ottanta - novanta Arvydas Sabonis, Drazen Petrovic, Toni Kukoc e altri come Nikos Galis che in NBA non ci andò, fossero migliori di Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e altri del presente. Si può però affermare con certezza che gli stranieri di oggi hanno avuto più successo oltreoceano come titoli, rendimento e riconoscimenti individuali e si possono elencare due motivi per cui per i forestieri di oggi inserirsi in NBA sia più facile.

Il primo motivo è che negli anni ottanta – novanta vi fu la prima generazione di stranieri nella massima lega e che non venivano valorizzati da allenatori e compagni come succede oggi. Il secondo motivo è che la NBA è sempre stata superiore alle altre leghe dal punto di vista fisico – atletico, non tanto per la tecnica. E visto che la NBA di oggi non permette la durezza difensiva e nei contatti che era permessa una volta, ecco quindi spiegato perché gli stranieri di oggi si ambientano più facilmente; in un gioco meno fisico, gli americani non hanno più quel grosso vantaggio che avevano sempre avuto.

Purtroppo non sapremo mai come sarebbero andati i campioni non americani degli anni ottanta nella NBA di oggi, ma è opinione generale che non sarebbero stati da meno di quelli di oggi.

Andrea Renzi

