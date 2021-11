Chauncey Billups, il cestista psicologo della squadra

Nel basket come in tutti gli sport di squadra per vincere bisogna avere un occhio per se stessi ed uno per i compagni. Molti giocatori badano solo al proprio rendimento personale, ma ce ne sono alcuni che hanno un livello di comprensione assoluto e trovano il modo di preoccuparsi anche di quello dei compagni. Inutile dire che questo tipo di giocatori sono la gioia di ogni allenatore, perchè ne facilitano notevolmente il lavoro. Nella storia del basket i più noti in questo aspetto sono Bill Russell che ha vinto undici titoli NBA con i Boston Celtics nonostante non avesse numeri esorbitanti, Larry Bird e Magic Johnson. Il grande allenatore Pat Riley diceva infatti che Bird e Johnson erano due fuoriclasse assoluti, il cui primo pensiero ed ultimo era sempre per la squadra. Ma c'è stato anche un giocatore il cui livello era alto ma non come quello dei tre citati, ma in questo aspetto era grande quanto loro: Chauncey Billups. Billups ha vinto un titolo NBA con i Detroit Pistons nel 2004 ed ha pure ricevuto il premio di MVP delle finali dopo aver sconfitto i grandi Lakers di Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Billups non aveva numeri clamorosi, ma migliorava quelli dei propri compagni, si preoccupava per ognuno di essi. Un suo compagno sbagliava due tiri consecutivi? Lui trovava nell'azione successiva il modo di fargli segnare un canestro facile per rimetterlo in partita e non farlo andare giù di morale. Un suo compagno si sentiva estraniato dal gioco perchè c'erano troppe opzioni prima di lui? Billups trovava il modo per coinvolgerlo e fargli segnare un canestro quasi per dirgli: "Hey, sei importante pure tu!". Queste sue qualità gli furono riconosciute dal grande Magic Johnson, che disse che nei play off Billups era il giocatore che più di tutti aveva il controllo psicologico della situazione. Non c'era allenatore o compagno di squadra che non lo adorasse e anche se non è stato inserito nella lista dei settantasei migliori giocatori di sempre della NBA, il suo nome figura tra le leggende che hanno fatto la storia di questo gioco e della lega stessa.

Andrea Renzi