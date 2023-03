Chris Boucher, il rappresentante di una piccola nazione in NBA

E' stato detto tante volte che la NBA negli ultimi anni ha aperto le porte a giocatori di tutto il mondo, con lo scopo di arricchirsi di più campioni possibili e attrarre tifosi da tutte le nazioni del mondo. Questo è stato possibile anche grazie alla crescita del basket delle altre nazioni negli ultimi anni. Il basket infatti è nato negli USA e nelle altre nazioni ha preso piede con qualche decennio di ritardo, ma ormai non ci si deve più stupire se Chris Boucher proveniente da Saint Lucia, ottiene un buonissimo minutaggio nei Toronto Raptors, club che pochi anni fa è stato campione NBA.

Lo stato insulare di Saint Lucia è nell'America centrale e ha solo centottantaquattromila abitanti. E' la nazione meno popolata della storia ad aver avuto un giocatore in NBA. Chris Boucher non è un giocatore d'élite in NBA anche se ha vinto un titolo, ma per il momento è il giocatore straniero che rappresenta la nazione meno popolata della storia NBA. Ha debuttato nel 2017 – 18 coi grandi Golden State Warriors, poi dopo un anno si è accasato nei Toronto Raptors, dove sta avendo un'onorata carriera.

