Colpaccio Pallacanestro Titano: vince 68-62 in casa di Jesi

I sammarinesi battono a domicilio la seconda in classifica, portandosi a -2 dai marchigiani

1 dic 2025
Colpaccio della Pallacanestro Titano a Jesi: in casa della Taurus, seconda in classifica, San Marino s'impone per 68-62, accorciando sulle posizioni più alte della classifica. Mentre Osimo continua a viaggiare a punteggio pieno in testa al girone marchigiano della Serie C unica, i titans infliggono una brutta sconfitta agli jesini, che perdono contatto con la vetta (ora distante quattro punti) e vengono agganciati da Mba Fossombrone e Sutor Montegranaro, entrambe vincenti.

Al di fuori della capolista, però, che ora ha 14 punti con sette vittorie su sette, dalla seconda alla settima posizione la classifica è cortissima e racchiude sei squadre in due punti, compresa la Pallacanestro Titano, su cui pesa sempre la sconfitta a tavolino contro Urbania maturata per un problema tecnico, ma che è comunque a 8 insieme a Pisaurum e Santarcangelo.




