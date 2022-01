SERIE A Colpaccio VL, Milano cade all'overtime Alla Vitrifrigo finisce 85-82 per Pesaro, trascinata da Tambone e Jones: la capolista inchiodata dalla tripla sul ferro di Delaney allo scadere.

Colpaccio della VL Pesaro che s'impone 85-82 al supplementare sull'Olimpia Milano capolista. Decisivo l'ultimo minuto, nel quale i biancorossi, dopo aver accorciato con Delfino a 84" dalla sirena, la ribaltano coi giri in lunetta perfetti di Larson e Tambone. È +3 a 4" dallo scadere. in uscita dal time out Milano si affida a Delaney che però manda sul ferro la tripla che sarebbe valsa il secondo overtime. Protagonisti assoluti lo stesso Tambone, miglior marcatore della partita con 21 punti, e Jones, che fa 14 sia nei punti che nei rimbalzi. 16 punti anche per Sanford, mentre per Milano il top scorer è Hall, a quota 15.

