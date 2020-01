COPPA ITALIA Con la Final Eight Pesaro torna capitale del basket

Pesaro dimentica le magre del campionato e torna capitale del basket. Lo fa nel giorno in cui presenta la final Eight di Coppa Italia in programma alla Vitrifrigo Arena dal 13 al 16 febbraio.

Gli 11000 biglietti venduti fanno dire al presidente di Lega Bianchi che sarà una grande manifestazione. La città, è notoriamente molto legata al basket. Due scudetti vinti, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe. La Vitifrigo Arena è uno degli impianti più belli in Italia e per la Final Eight sarà dotata di un nuovo e avveniristico tabellone il più grande d'Italia e sarà identico a quello montato al Madison Square Garden a New York. Lo scorso anno sono state sostituite tutte le sedute, più ampie e che ha fatto recuperare anche qualche fila in più. Durante la quattro giorni della Copppa Italia si disputeranno anche le finali della Next Gen Cup: tutti a caccia, Pesaro compresa, del titolo difeso dai campioni uscenti di Trento. Dopo quasi 8 anni un altro grande evento sportivo legato al basket approda a Pesaro.

Definito il tabellone del torneo: Virtus Bologna-Venezia e Olimpia contro la Vanoli detentrice del trofeo da una parte del tabellone, Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna dall'altra.



