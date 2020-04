Conclusa anche la stagione della serie B di basket

Conclusa anche la stagione della serie B di basket.

Dopo la serie C, arriva l'ufficialità anche per la serie B di basket. La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la conclusione della stagione 2019/2020. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021.



