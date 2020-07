PALLACANESTRO TITANO Conferma per Sorbini e arriva Gennari

Una conferma e una novità per la Pallacanestro Titano, Tommaso Sorbini resta con i Titans per garantire e carica e fantasia in un ruolo delicato e importante. Giulio Gennari, play classe '99, e arriva dal Loreto Pesaro, sempre in C Silver, dove viaggiava in doppia cifra di media (11.9).



