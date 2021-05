Terza partita in Coppa del Centenario e terza vittoria per la San Marino Titans. Sul parquet di Serravalle, con gioco e percentuali in crescendo, il quintetto sammarinese batte Urbania 71-54. Con il contributo di tutti: a turno i ragazzi di coach Porcarelli si ergono a protagonisti e mettono in mostra le loro qualità. Da segnalare i 14 punti di Francesco Palmieri, top scorer, e citazione speciale per Alessandro Renzi, classe 2004, al debutto assoluto.