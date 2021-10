Gran bella vittoria per i Titans nella seconda gara di Coppa. Nel debutto stagionale sul parquet amico del Multieventi, Macina e compagni battono il Loreto Pesaro per 69 a 58 e salgono a 4 punti nel girone, con Fossombrone a 2 dopo la vittoria in trasferta sul Basket Giovane Pesaro. MVP e mattatore dell’incontro Ricky Fornaciari, autore di alcune triple cruciali e miglior marcatore a quota 16.