FINAL EIGHT Coppa Italia, in finale sarà Venezia-Brindisi La Reyer vince in rimonta su Milano, i pugliesi annientano la Fortitudo. L'ultimo atto stasera alle 18.

Sono Reyer Venezia e Brindisi le finaliste della Coppa Italia di basket, in corso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. I campioni d'Italia in carica ribaltano il pronostico per il secondo turno di fila e dopo la Virtus testa di serie eliminano anche l'Olimpia Milano, battuta 67-63. Un colpaccio in rimonta, perché in avvio di partita la Reyer scivola subito a -12. La svolta arriva nei quarti centrali: i lagunari tornano a ridosso nel secondo quarto e prendono la fuga sul finire del quarto, chiuso a +10. Nel quarto è battaglia: a 17” dalla fine i liberi di Rodriguez portano Milano a -3, dall'altra parte Daye fa 1/2 ma riporta i suoi avanti di due possessi, con l'errore dall'arco di Nedovic a sancire il ko dell'Olimpia. Per Venezia l'uomo copertina è Watt, in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi. Non c'è storia invece nell'altra semifinale: Brindisi domina per qualità e intensità e annichilisce 78-53 la Fortitudo Bologna, che si trova subito a rincorrere, all'intervallo lungo è già a -21 e nella ripresa continua sprofondare. Nei pugliesi 18 punti di Brown. La finale si gioca stasera alle 18.



