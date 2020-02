BASKET Coppa Italia: seconda semifinale sarà Brindisi-Bologna

Coppa Italia: seconda semifinale sarà Brindisi-Bologna.

Sarà tra Brindisi e Fortitudo Bologna la seconda semifinale di Coppa Italia di basket. Dopo Venezia e Milano, che hanno staccato il pass ieri, è stato il turno oggi - nella seconda giornata della Final Eight - avanzare, ai danni rispettivamente di Sassari (battuta 91-86 con un super Banks tra i pugliesi, autore di 37 punti) e Brescia (sconfitta 76-73). Domani sono in programma le due semifinali, con Milano-Venezia nel pomeriggio, a cui seguirà Brindisi-Fortitudo Bologna in serata.



I più letti della settimana: