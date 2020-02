FINAL EIGHT Coppa Italia: Venezia batte Brindisi 73-67

La Reyer Venezia ha vinto per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia. Nella finale della Final Eight di Pesaro l'Umana campione d'Italia in carica ha battuto Brindisi 73-67. Venezia aveva battuto la Virtus Bologna nei quarti e Milano in semifinale. Per Brindisi è la seconda sconfitta consecutiva in finale.



