Corsa al trofeo di MVP in NBA, una lotta tutta straniera.

Manca meno di un mese all'inizio dei play off NBA 2024 e la versione a stelle a strisce del sito della lega per tenere vivi interesse e dibattiti, ha pubblicato una probabile classifica relativa al premio di miglior giocatore della stagione regolare 2023 - 24. Nei primi quattro posti ci sono tre europei, i soliti Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic e il canadese Shai Gilgeous Alezander.



Il serbo Jokic l'ha già vinto due volte ed è il maggior candidato per la vittoria finale, complice anche l'infortunio del suo più accreditato rivale Joel Embiid. Quest'ultimo proverà a tornare in forma per i play off, dove negli ultimi anni per un infortunio o un altro, non ha mai potuto esprimere il proprio valore. Se Jokic vincerà, supererà Antetokounmpo fermo a due. Vedendo la corsa al trofeo di mvp, possiamo dire che l'Europa con tre giocatori tra i primi quattro non è mai stata così dominante oltre oceano. Probabilmente in un futuro non troppo lontano alla lista di questi fenomeni si aggiungerà anche il francese Victor Wembanyama, che dopo un iniziale periodo di adattamento ha ingranato le marce alte e probabilmente vincerà il premio di rookie dell'anno, superando il rivale Chet Holmgren.

Tra meno di un mese inizieranno i play off NBA e si entrerà nella parte calda della stagione.



Andrea Renzi

