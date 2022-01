SERIE A Covid, Brescia-Pesaro rinviata a data da destinarsi

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato che a seguito del provvedimento emanato dall’Asur Marche in relazione ai casi di positività al Covid-19, la Legabasket Serie A ha rinviato a data da destinarsi il match Germani Brescia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in programma per domenica 9 gennaio.

