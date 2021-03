SERIE A Cremona in palla, la Carpegna Prosciutto finisce al tappeto 100-78

Un po' arrunginata dal lungo stop e senza Repesa in panchina, ancora ai box causa Covid, non è la solita Carpegna Prosciutto. E sul parquet di Cremona perde 100-78 contro la formazione lombarda che invece inanella la seconda vittoria consecutiva. MVP della contesa è Fabio Mian che spacca la partita fin dall'alba. Il primo quarto per lui è addirittura mostruoso con 15 punti e 5/5 dalla lunga distanza. Cremona, più fluida nel giropalla, ha saputo attaccare la difesa pesarese non certo nella sua giornata migliori. A fare la differenza le percentuali di tiro dalla lunga distanza che dicono 55 contro 23 con Pesaro affossata da un insostenibile 7/31.

Nella Carpegna Prosciutto guidata nell'occasione da Paolo Calbini si salvano in pochi: Matteo Tambone, 13 punti e 50 per cento dall'arco e Justin Robinson, 16 sul tabellino, ma anche l'imperdonabile 1/8 da tre. E così Pesaro ripiomba nei difetti del recente passato, subisce 100 punti e quando gli avversari hanno preso il largo ha smesso di ragionare da squadra. Solo iniziative individuali mentre la forbice si allargava dando quasi la sensazione di una fame differente tra le due squadre. Quell'atteggiamento che fa arrabbiare Calbini e gli fa dire che il discorso salvezza non è stato chiuso e solo eventualmente dopo andranno fatti altri ragionamenti. Ma quello di Cremona non è altro che un semplice passo falso già riscattabile alla prossima, magari con Repesa in panchina.

