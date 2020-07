Cremona si arrende: niente iscrizione alla Serie A

La Vanoli Cremona non si iscriverà alla prossima Serie A di basket. "Dopo attenta analisi - si legge nel comunicato pubblicato su Facebook - il CdA ha preso atto della mancanza di coperture economiche e garanzie per lo svolgimento del prossimo campionato e ha rimesso il proprio mandato all'assemblea dei soci che valuteranno eventuali proposte di subentro nella compagine societaria o in alternativa l’avvio delle pratiche di liquidazione della società". Niente riposizionamento in A2, l'intenzione sarebbe quella di andare avanti con la sola attività giovanile. Soltanto un anno fa, Cremona vinceva la Coppa Italia e chiudeva la regular season al secondo posto. Ora resta da capire cosa farà la Virtus Roma: se alzerà bandiera bianca la Serie A sarà a 14, se ce la farà invece si procederà col ripescaggio di Torino, che in questi giorni dovrebbe passare di proprietà. La deadline definitiva è fissata per il 31 luglio.