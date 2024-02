NBA Danilo Gallinari ai Milwaukee Bucks

L'italiano Simone Fontecchio aveva appena raggiunto l'altro italiano in NBA Danilo Gallinari ai Detroit Pistons, ma i loro destini si sono divisi ancora prima di iniziare assieme. I Pistons sono ultimi in NBA e per il veterano quasi trentaseienne Gallinari è arrivata la chiamata dai Milwaukee Bucks, squadra con legittime ambizioni da titolo NBA. Gallinari non è solo un veterano, ma anche un giocatore duttile capace di giocare in due ruoli, ala piccola e ala grande. Vista l'età, gli infortuni avuti e il roster dei Bucks, il suo ruolo sarà quello di riserva del due volte mvp della stagione regolare e una volta mvp delle finali Giannis Antetokounmpo e della sua spalla Khris Middleton che sono nel fiore degli anni.

Il talento di Danilo non è in discussione; ha già dimostrato nei play off NBA di poter essere una pedina importante anche nei momenti decisivi delle partite sia in attacco che in difesa, i dubbi riguardano la sua tenuta fisica e l'età. Se riuscirà a raggiungere una buona condizione atletica, grazie anche alla sua capacità di ricoprire due ruoli, potrà ritagliarsi un buon minutaggio e forse anche mettere l'anello di campione NBA al dito.

Andrea Renzi



