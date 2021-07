Definito il programma della Supercoppa: Pesaro parte dai quarti

Nella speranza che per un'estate non salti nessuno, la Lega Basket presenta il programma della Supercoppa. Che conferma solo in parte la formula dell'anno scorso: ancora una volta sarà aperta a tutta la Serie A, stavolta però la fase a gironi iniziale coinvolgerà solo 12 squadre, divise in 4 gruppi da tre. Le vincenti dei quali accedono alla fase a eliminazione diretta in gara secca, dove incroceranno le quattro teste di serie: la Virtus Bologna campione nazionale, Milano e VL Pesaro – vincitrice e finalista di Coppa Italia – e Brindisi, la meglio piazzata in stagione regolare tra le semifinaliste scudetto. La fase a gironi si disputerà tra 4 e 14 settembre, con partite di andate e ritorno: i gruppi sono stati composti sulla base della classifica della stagione passata, dunque, nel caso in cui una delle squadre non fosse ammessa alla prossima Serie A, verrebbe stravolto tutto.

I quarti invece si giocheranno il 18 settembre: la VL incrocerà la vincente del Gruppo A, quello con Venezia, Fortitudo e Reggio Emilia. Tutte d'un fiato le semifinali e la finale: le prime sono fissate per il 20 settembre, mentre il titolo si assegnerà il 21. L'exploit nell'ultima Coppa Italia assicura altri due mesi abbondanti di preparazione a una Pesaro che è ancora cantiere apertissimo. Il nuovo coach sarà il CT del Brasile Aza Petrovic, la cosa si sa da settimane ma, per il momento, non c'è stata nessuna ufficializzazione, attesa a breve. Poi si procederà con la costruzione del roster, attualmente composto dai confermati Delfino, Zanotti, Drell e Tambone. Via tutti gli altri reduci della gestione Repesa: Cain e Filloy sono passati alla neopromossa Derthona, Robinson è andato ai tedeschi del Bamberg e pure Eboua pare a metà tra la Germania e Brescia. Ancora in cerca di destinazione anche Massenat - che aveva salutato subito per fare i playoff con Baskonia – e Filipovity. Per quel che riguarda i sostituti, il più concreto tra i nomi in circolo è quello di Leonardo Demetrio, ala grande del Flamengo e della nazionale brasiliana: dopo averlo tagliato alle porte del preolimpico, Petrovic potrebbe portarselo dietro nella sua nuova avventura biancorossa, la prima in panca dopo quella da giocatore di fine anni '80.