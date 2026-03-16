Dell'Agnello: "Vittoria di squadra", Ramagli: "Decisivo l'impatto fisico"

Una vittoria di squadra, frutto di tutto il gruppo, dallo da dirigenza, allo staff ai giocatori, e non dei singoli, al di là di assoli e Mvp. Così Sandro Dell'Agnello interpreta il successo del Rimini Basket nella Coppa Italia Lnp di Serie A2, maturata per 77-59 contro Verona. Un successo che è anche il primo nella storia della Dole: "È il primo trofeo della nostra giovanissima società, perché la nostra società ha pochi anni, ed è una soddisfazione incredibile per tutti noi. Credo, anche per come è stata giocata la partita, che sia una vittoria di squadra e per squadra intendo tutti i miei assistenti, tutto lo staff e tutta la nostra società, perché tutti insieme abbiamo lavorato per essere qui. Fortunatamente siamo riusciti a vincere, non era scontato, perché davanti avevamo Brindisi e Verona, due squadre costruite per salire in A1, però la partita di stasera ha lasciato pochi spazi ai dubbi di dire che ce la siamo meritata".

Come siete riusciti a bloccare una squadra che in semifinale aveva tirato quasi con il 50% da tre punti?

"Noi siamo andati negli spogliatoi sul 38-34, avanti di 4, loro stavano tirando col 50% da 3. Quello che ho detto ai giocatori, giusto o sbagliato che fosse, ma per fortuna ci ho indovinato, è stato che, pur tirando Verona con quell'efficienza fino a quel momento, noi eravamo in vantaggio, quindi se avessimo tolto loro due o tre tiri puliti, avremmo vinto la partita. Così è stato".

Alessandro Ramagli, allenatore della Tezenis, sostiene che la sconfitta non sia stata frutto dell'aver tirato male, piuttosto di come la squadra veneta si sia costruita i tiri, in un modo che definisce non consono per provare a vincere un trofeo: "Con Pesaro avevamo vinto la battaglia al rimbalzo, stasera l'abbiamo persa nettamente, con Pesaro avevamo mostrato un livello di competitività fisica vera. che ci aveva permesso di essere anche impattanti sotto al loro canestro nella nostra metà campo d'attacco, stasera questo non è successo. Il tiro poi diventa un'assoluta conseguenza di tutto questo, secondo me non è la percentuale che conta, è come quei tiri li costruisci: i tiri costruiti con Pesaro avevano un certo tipo di senso, stasera avevano un senso completamente diverso".

Contro Pesaro si era però visto un Justin Johnson veramente dominante, che oggi invece ha aperto con 0 su 5 al tiro. Come si spiega questa differenza?

"Non tutti i giocatori mettono il gettone e la prestazione che ne esce è sempre la stessa, però queste sono cose che sfuggono alle considerazioni e alle analisi, queste sono cose che fanno parte della prestazione individuale di un giocatore. Poi, è anche vero che dall'altra parte c'era una consistenza fisica di un certo tipo: nel primo tempo si è vista ma non è stata decisiva, nel secondo tempo lo è stata".







