Denver Nuggets campioni NBA 2022 - 23.

La franchigia del Colorado ha vinto il primo titolo NBA della sua storia, battendo in finale i Miami Heat 4 partite a 1. I Nuggets allenati da Malone hanno dominato tutte e quattro le serie dei play off e sono entrati nella storia, uscendo dalla lista delle franchigie che non hanno mai vinto nulla in NBA. Il coach ha detto in preda all'entusiasmo che questa è l'inizio di un'era. Il premio di miglior giocatore delle finali è andato a Nikola Jokic che in questi play off ha eguagliato il record di triple doppie (almeno dieci in tre categorie tra punti, rimbalzi, assist, recuperi e stoppate) e a livello statistico ha fatto una delle migliori annate di play off di sempre. A ventotto anni questo è il suo primo titolo; non aveva mai vinto nulla neanche in Serbia e in nazionale. Aveva già vinto due premi di MVP della stagione regolare in NBA e questo titolo sul campo è il coronamento di un lavoro iniziato nei play off 2020, quando si presentò in perfetta forma fisica dopo aver seguito una dieta. Per Jokic il primo pensiero e l'ultimo sono sempre per la squadra. Quando la squadra era piena di infortunati non ha mai pensato di andarsene dove c'erano altri grandi campioni per vincere facilmente un titolo e la sua fedeltà è stata premiata. Murray in particolare e Porter jr hanno dato un grande contributo dopo tanto tempo passato lontano dal campo. Jokic li ha aspettati ed hanno avuto tutti ragione. Insieme a loro sono cresciuti anche gregari come Gordon e tanti altri. Questa notte la storia è stata scritta.

Andrea Renzi

