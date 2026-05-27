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Dole Basket Rimini, Dell'Agnello: "Ottimo lavoro in difesa, 21 assist e tanta qualità"

27 mag 2026

Dopo il successo in gara3 fa i complimenti ai suoi ragazzi il coach della Dole Basket Rimini, Sandro Dell'Agnello: "Da parte nostra è una partita molto solida e molto sostanziosa, con pochi fronzoli, spalmata nell'arco dei 40 minuti. Per l'attacco mi fa molto piacere il fatto che abbiamo fatto 21 assist con i giocatori che mostrano il desiderio di passarsi il pallone. Dobbiamo essere, per cercare il pelo nell'uovo, un pochino più concreti in area perché secondo me abbiamo sbagliato un po' troppo. La verità è che loro chiudono molto l'area e comunque di centimetri ne hanno tanti. Qualcosina di più in area potevamo fare. Invece dal punto di vista difensivo credo che abbiamo fatto sostanzialmente un buon lavoro per tutto l'arco della partita, perché i loro tiratori che conosciamo bene non ci sono mai veramente accesi. Anche in area non è che hanno banchettato a rimbalzo come è successo nelle prime due partite, che ne avevano presi più di noi. Noi possiamo solo essere soddisfatti di questa partita".




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