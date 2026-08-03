SERIE A2 Dole Rimini, è Deshawn Stephens il primo acquisto statunitense per il 2026/27 Il pivot giramondo arriva in Riviera da Forlì. In carriera ha giocato anche a Bologna, Sassari e Tel Aviv

Dole Rimini, è Deshawn Stephens il primo acquisto statunitense per il 2026/27.

È Deshawn Stephens il primo acquisto statunitense della Dole Rimini per la prossima stagione di Serie A2. Pivot giramondo classe 1989, dalla lunghissima esperienza internazionale, arriva in Riviera dopo aver trascorso l'ultima stagione tra Treviso, in Serie A, e Forlì.

Nato a Los Angeles, dopo il College si è trasferito nel 2013 in Giappone, dove ha fatto il proprio esordio da professionista, prima di spostarsi in Europa. Qui gioca con diverse squadre, tra cui Dinamo Cagliari, Fortitudo Bologna, Scafati e Dinamo Sassari, ma scende in campo per sei volte anche con l'Hapoel Tel Aviv. Il ritorno in Italia sarebbe poi arrivato nel 2025. Lo scorso anno, in A, con Treviso ha tenuto medie di 8.9 punti e 5.2 rimbalzi in 9 partite, mentre in 21 gare di A2 ha segnato 14.3 punti, raccolto 7.5 rimbalzi e servito 1.2 assist a incontro.

Un acquisto apprezzato da coach Sandro Dell'Agnello, che ne parla così: "Ha le caratteristiche tecniche e fisiche che cercavamo per la nostra squadra. Ovviamente è molto esperto, ancora integro ed entusiasta di venire da noi. Ultimo ma non ultimo è sempre stato un compagno di squadra apprezzatissimo negli spogliatoi e dai suoi compagni di squadra".

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