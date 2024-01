SERIE C Domani alle 18 si gioca Pallacanestro Titano - Osimo Sfida di alta classifica al Multieventi tra la seconda e la quarta forza del campionato

Domani alle 18 si gioca Pallacanestro Titano - Osimo.

Torna in campo domani anche la Pallacanestro Titano. Il quintetto sammarinese ospita Osimo nel match clou dell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C. I Titani, quarti in classifica e reduci dalla vittoria sul parquet di Porto Sant'Elpidio, sfidano la squadra marchigiana che occupa il secondo posto ed è imbattuta da ben sette giornate. Pallacanestro Titano - Osimo si gioca domani al Multieventi con inizio alle 18.

