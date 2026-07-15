Due giovani italiani in NCAA pronti per la NBA nel 2027

I giovani cestisti italiani Luigi Suigo e Dame Sarr il prossimo anno giocheranno in due college americani di alto livello: Suigo a Villanova e Sarr a Duke. Gli scout NBA hanno già messo gli occhi su questi due giovani talenti azzurri, che probabilmente verranno scelti nel Draf NBA del 2027.

Luigi Suigo ha diciannove anni ed è un centro che supera i due metri e venti di altezza, ha una buonissima mobilità e delle braccia molto lunghe, che nel basket sono un vantaggio quando si palleggia e quando si difende per oscurare la visuale agli avversari. Suigo è considerato dagli scout NBA una buona imitazione dell'asso francese di San Antonio Victor Wembanyama.

Sarr ha venti anni ed è una guardia - ala di due metri e tre centimetri, che può sfruttare l'altezza contro i suoi pari ruolo. Se nel 2027 venissero scelti entrambi al draft NBA al primo giro, sarebbe la prima volta per due italiani in posizioni così alte. Il futuro della nazionale italiana di basket si prospetta interessante.

Andrea Renzi







