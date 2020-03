Due tesserati positivi al Coronavirus

La Vuelle comunica che dopo aver eseguito controlli specifici, due dei suoi tesserati risultano positivi al Covid-19. La società biancorossa si sta adoperando per adottare tutti i provvedimenti necessari seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie". Il presidente Ario Costa ha voluto precisare che i due tesserati risultati positivi al Coronavirus non sono nel modo più assoluto giocatori e componenti dello staff tecnico, comprensivo di tutto il settore giovanile. Chiedo di rispettare la privacy delle persone coinvolte e di comprendere che abbiamo dovuto comunicare per senso di responsabilità nei confronti della tutela della salute di tutti.