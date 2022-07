E' morto Franco Casalini, allenatore che vinse con Milano i trofei più importanti

Aveva settant'anni e se ne è andato per sempre un allenatore storico dell'Olimpia Milano, club con cui ha vinto da allenatore scudetto italiano, coppa dei campioni e coppa intercontinentale. Con il club milanese Franco Casalini ha fatto una lunga gavetta partendo dalle giovanili, per poi arrivare come uno dei due vice allenatori di Dan Peterson, per poi esserne l'unico vice ed infine sostituirlo come capo allenatore nel 1987. Con l'Olimpia in totale ha passato diciotto anni, per poi andare a Forlì, poi a Roma ed infine in Svizzera. Finchè Milano ha avuto fuoriclasse come Bob McAdoo, Dino Meneghin e Mike D'Antoni, come allenatore è stato all'altezza del suo predecessore, poi con l'avanzare dell'età e la graduale partenza dei suoi fuoriclasse non è stato in grado di fare miracoli.

Ma vincere i più importanti trofei italiani ed internazionali NBA esclusa, non è affatto una cosa scontata solo perché si hanno dei grandi fuoriclasse. E soprattutto non è scontato vincere se questi fuoriclasse hanno già la pancia piena, perché avevano già vinto tutto prima che lui diventasse capo allenatore. Bisogna saper gestire dei grandi nomi, sapersi porre nel modo giusto nei loro confronti e guadagnare la loro fiducia ed il loro rispetto. Bisogna anche saperli motivare e soprattutto guidare tatticamente. Franco Casalini ci è riuscito ed è già da tanti anni tra i grandi personaggi della storia del basket milanese, italiano, europeo e mondiale.

Andrea Renzi