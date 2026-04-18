È morto Oscar Schmidt

Oscar ci ha lasciati ieri all'età di sessantotto anni. E' stato il più grande realizzatore della storia, facilitato dal non aver mai giocato in NBA, ma non si sa con esattezza quanti punti abbia segnato.

Negli anni d'oro della sua carriera dal 1982 al 1990 ha giocato nella Juve Caserta, vincendo una coppa Italia. E' andato vicino più volte a vincere uno scudetto e una coppa europea, dove nella finale del 1988 mise a referto quarantaquattro punti ma non bastarono, perché dall'altra parte Drazen Petrovic ne segnò sessantadue.

Oscar era chiamato "o rey delle triple", il re dei tiri da tre punti. Nel 1991 fu inserito tra i cinquanta giocatori FIBA più grandi di sempre al decimo posto, penalizzato secondo molti esperti ingiustamente dal aver vinto solo una coppa Italia con Caserta.

Oscar dimostrò di essere un vincente quando nel 1987 trascinò il Brasile alla vittoria dei giochi Panamericani in finale contro i migliori collegiali americani, segnando quarantasei punti. E' stato sicuramente uno dei migliori giocatori non americani a non aver mai giocato in NBA e alcuni dicono che sia stato il più grande in assoluto.

Andrea Renzi







