Ettore Messina a Eurolega e Fiba: "Sospendiamo competizioni europee e finiamo i campionati" In una lettera aperta, il coach di Milano chiede, da appassionato e tifoso, un intervento congiunto: "Sempre più partite vengono rimandate e presto non ci saranno più date per recuperarle".

In considerazione dell'aumento dei contagi, Ettore Messina ha scritto una lettera aperta ai vertici di Eurolega e FIBA, invocando la sospensione delle competizioni europee per consentire ai campionati nazionali di concludere la stagione nei prossimi quattro mesi. "Ogni settimana abbiamo sempre più giocatori o allenatori o membri del club che risultato positivi ai test - scrive il coach di Milano - sempre più partite vengono rimandate e presto non ci saranno più date disponibili per recuperarle. Da appassionato e tifoso, vorrei chiedere ai dirigenti di mettere da parte le divergenze e trovare una soluzione comune. L'unica scelta logica è la sospensione delle competizioni europee, per ricominciarli a marzo e aprile e concluderle, si spera, in tempo per preparare le Olimpiadi".

